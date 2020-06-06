Fenerbahçe ve A Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Ozan Tufan Sevglisi Rojin Haspolat için büyük bir organizasyon düzenleyerek evlilik teklifi yaptı. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından sarı lacivertli futbolcunun kız arkadaşı Rojin Haspolat hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Peki Rojin Haspolat kimdir?

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Rojin Haspolat, önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.

Ozan Tufan’la tam 1,5 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Ozan’ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşıdığı gelen haberler arasında.

OZAN TUFAN KİMDİR?

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi.

Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan'ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan.

2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.

Fenerbahçe

12 Ağustos 2015 tarihinde 7.000.000 € Karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.8 Numaralı formayı tercih etmiştir.Fenerbahçe ile ilk maçına ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor karşısında çıkmıştır.

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen ayriyeten sağ açık ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebilen Ozan Tufan genç yaşına rağmen Fenerbahçe'de sık forma giymektedir.

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü bir Uefa Europa League karşılaşması olan Molde FK maçında atmıştır.

Millî Takım kariyer

29 Mart 2016'da, Avusturya ile oynanan hazırlık maçında Türkiye formasıyla Tufan.

İlk kez Türkiye U-17 Millî Takımı'nın Azerbaycan'ı 4-0 yendiği mücadelenin tamamında sahada kalan Ozan, ilk kez millî takım formasını giydi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi 2014 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan kamp kadrosuna davet edilen Ozan 25 Mayıs 2014 tarihinde İrlanda ile oynanan maçın ikinci yarısının başında Bilal Kısa'nın yerine oyuna girerek çıkmıştır.

03 Eylül 2014 tarihinde Danimarka ile oynanan hazırlık maçının son dakikasında oyuna girip ilk golünü atmıştır. Maçı bu golle Türkiye 2-1 kazanmıştır.