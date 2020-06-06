İlk kez 28 Eylül 2020 tarihinde Rojin Haspolat ismini Ozan Tufan'ın nişan haberi ile duymuştuk. Şimdilerde ise evlenecekleri konuşulan çift yine gündeme oturdu. Peki Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Ozan Tufan'ın müstakbel eşiyle ilgili tüm bu soruların cevabı haberimizde...

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Rojin Haspolat, önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.

Ozan Tufan’la tam 1,5 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Ozan’ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşıdığı gelen haberler arasında.

OZAN TUFAN KİMDİR?

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi.

Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan'ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan.

2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.