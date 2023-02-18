Rok Ernisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Ernisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Ernisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Ernisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Ernisa 22 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Ernisa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rok Ernisa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rok Ernisa'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rok Ernisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Ernisa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rok Ernisa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Ernisa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2021 yılında ND Bilje

30 Haziran 2022 yılında NS Mura

11 Temmuz 2022 yılında ND Bilje

Rok Ernisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Ernisa şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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