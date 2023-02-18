Rok Gorenc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Gorenc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Gorenc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Gorenc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Gorenc 6 Mart 2001 tarihinde Brezice şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Gorenc Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME 11 SA yapmaktadır. Rok Gorenc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rok Gorenc'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rok Gorenc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Gorenc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rok Gorenc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Gorenc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2019 yılında Olimpija U19

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

10 Temmuz 2021 yılında NK Brezice 1919

24 Ocak 2022 yılında NKP Krško

16 Ocak 2023 yılında NK Krsko

Rok Gorenc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Gorenc şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.