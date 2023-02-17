Rok Jazbec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Jazbec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Jazbec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Jazbec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Jazbec 23 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Jazbec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Home Team LLC yapmaktadır. Rok Jazbec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 7 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Rok Jazbec'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rok Jazbec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Jazbec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rok Jazbec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Jazbec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında NK Radomlje

7 Temmuz 2017 yılında NK Celje

7 Şubat 2018 yılında NK Radomlje

Rok Jazbec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Jazbec şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Rok Jazbec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.