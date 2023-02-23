Rok Kidric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Kidric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Kidric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Kidric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Kidric 27 Nisan 1995 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Rok Kidrič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Kidric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Rok Kidric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rok Kidric'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rok Kidric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Kidric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rok Kidric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Kidric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında NK Smartno 1928

31 Aralık 2014 yılında NK Celje

31 Ocak 2015 yılında ND Dravinja

30 Haziran 2015 yılında NK Celje

22 Temmuz 2015 yılında Drava Ptuj

1 Temmuz 2016 yılında NK Dob

1 Temmuz 2017 yılında NK Ankaran

23 Ocak 2018 yılında NK Aluminij

6 Şubat 2019 yılında NK Olimpija

31 Ocak 2020 yılında Boluspor

6 Ağustos 2020 yılında NK Bravo

6 Temmuz 2021 yılında NK Aluminij

21 Şubat 2022 yılında P. Niepolomice

Rok Kidric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Kidric şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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