Rok Kronaveter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Kronaveter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Kronaveter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Kronaveter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Kronaveter 7 Aralık 1986 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Kronaveter Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Radovan Stijacic yapmaktadır. Rok Kronaveter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rok Kronaveter'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Rok Kronaveter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Kronaveter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rok Kronaveter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Kronaveter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Drava Ptuj

1 Ocak 2010 yılında Rudar Velenje

1 Ağu 2010 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2012 yılında ETO FC Győr

16 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2015 yılında Petrolul

1 Temmuz 2015 yılında NK Olimpija

1 Temmuz 2019 yılında NK Maribor

Rok Kronaveter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Kronaveter şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Rok Kronaveter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya takımında 7 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Kasım 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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