Rok Maher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Maher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rok Maher kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rok Maher ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rok Maher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Maher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Maher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Maher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Maher 20 Temmuz 2001 tarihinde Slovenj Gradec şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Maher Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Rok Maher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rok Maher'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rok Maherboyu ve yaşı kaç

Rok Maher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Maher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Rok Maher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Maher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Maribor U19

1 Ağu 2020 yılında NK Maribor

27 Ağu 2020 yılında NK Bravo

30 Haziran 2021 yılında NK Maribor

1 Eylül 2022 yılında Kety Bistrica

30 Haziran 2023 yılında NK Maribor

Rok Maher kimdir

Rok Maher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Maher şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Rok Maher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rok Maher nereli

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