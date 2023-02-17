Rok Pirtovsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Pirtovsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Pirtovsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Pirtovsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Pirtovsek 3 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Pirtovsek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rok Pirtovsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rok Pirtovsek'nin NK Rogaska ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rok Pirtovsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Pirtovsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rok Pirtovsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Pirtovsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2018 yılında Drava Ptuj

1 Şubat 2019 yılında NK Nafta 1903

15 Temmuz 2021 yılında NK Rogaska

5 Temmuz 2022 yılında Kety Bistrica

1 Eylül 2022 yılında NK Rogaska

Rok Pirtovsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Pirtovsek şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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