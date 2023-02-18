Rok Rozman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Rozman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Rozman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Rozman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Rozman 12 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Rozman Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rok Rozman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına - tarihinde katılmıştır. Rok Rozman'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rok Rozman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Rozman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rok Rozman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Rozman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Rozman şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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