Rok Sporar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Sporar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Sporar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Sporar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Sporar 6 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Sporar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rok Sporar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına - tarihinde katılmıştır. Rok Sporar'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rok Sporar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Sporar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rok Sporar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Sporar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Sporar şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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