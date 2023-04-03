Rok Storman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Storman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rok Storman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rok Storman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.