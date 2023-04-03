Rok Storman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Storman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Storman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rok Storman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rok Storman 4 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Rok Štorman şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rok Storman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rok Storman, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Radomlje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Rok Storman'nin NK Radomlje U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Rok Storman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rok Storman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rok Storman şuan NK Radomlje U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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