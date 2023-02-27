Rokas Filipavicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rokas Filipavicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rokas Filipavicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rokas Filipavicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rokas Filipavicius 22 Aralık 1999 tarihinde Klaipeda şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Rokas Filipavičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rokas Filipavicius Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rokas Filipavicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Rokas Filipavicius'nin FK Riteriai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rokas Filipavicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rokas Filipavicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rokas Filipavicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rokas Filipavicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Atlantas

1 Temmuz 2018 yılında Riteriai

Rokas Filipavicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rokas Filipavicius şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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