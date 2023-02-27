Rokas Lekiatas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rokas Lekiatas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rokas Lekiatas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rokas Lekiatas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rokas Lekiatas 7 Kasım 1998 tarihinde Siauliai şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rokas Lekiatas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rokas Lekiatas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 8 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Rokas Lekiatas'nin FA Siauliai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rokas Lekiatas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rokas Lekiatas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rokas Lekiatas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rokas Lekiatas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Siauliai

1 Ocak 2016 yılında Dziugas

25 Ağustos 2016 yılında ADM Lorquí

5 Mart 2017 yılında Suduva

1 Mart 2018 yılında Pakruojis

8 Şubat 2019 yılında FA Siauliai

Rokas Lekiatas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rokas Lekiatas şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rokas Lekiatas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Napolis, Siauliai FA

Litvanya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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