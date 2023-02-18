Rokas Pukstas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rokas Pukstas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rokas Pukstas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rokas Pukstas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rokas Pukstas 25 Ağu 2004 tarihinde Stillwater, Oklahoma şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Rokas Pukštas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rokas Pukstas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Henry Codron yapmaktadır. Rokas Pukstas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rokas Pukstas'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Rokas Pukstas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rokas Pukstas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rokas Pukstas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rokas Pukstas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Barca Academy

21 Eylül 2020 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2022 yılında Hajduk Split

Rokas Pukstas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rokas Pukstas şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Rokas Pukstas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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