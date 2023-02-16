Roko Baturina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roko Baturina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roko Baturina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roko Baturina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roko Baturina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roko Baturina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roko Baturina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roko Baturina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roko Baturina 20 Haziran 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roko Baturina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Roko Baturina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roko Baturina'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roko Baturina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rokobaturina/

Roko Baturinaboyu ve yaşı kaç

Roko Baturina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roko Baturina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Roko Baturina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roko Baturina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında RNK Split U17

4 Ağu 2017 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb II

14 Şubat 2020 yılında NK Bravo

31 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb II

7 Ağu 2020 yılında Ferencváros

27 Ağu 2021 yılında Lech Poznan

31 Aralık 2021 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2022 yılında NK Maribor

30 Ocak 2023 yılında Ferencváros

31 Ocak 2023 yılında Racing

30 Haziran 2023 yılında Ferencváros

Roko Baturina kimdir

Roko Baturina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roko Baturina şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Roko Baturina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roko Baturina nereli

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