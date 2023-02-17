Roko Jurisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roko Jurisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roko Jurisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roko Jurisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roko Jurisic 28 Eylül 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Roko Jurišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roko Jurisic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roko Jurisic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roko Jurisic'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roko Jurisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roko Jurisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roko Jurisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roko Jurisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2010 yılında NK Zagreb Alt.

29 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb II

22 Ocak 2021 yılında HNK Rijeka

27 Ocak 2022 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2022 yılında HNK Rijeka

1 Ocak 2023 yılında SV Ried

Roko Jurisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roko Jurisic şuan SV Ried takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Roko Jurisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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