Roko Kurtovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roko Kurtovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roko Kurtovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roko Kurtovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roko Kurtovic 24 Haziran 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Roko Kurtović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roko Kurtovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roko Kurtovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roko Kurtovic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roko Kurtovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roko Kurtovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roko Kurtovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roko Kurtovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2018 yılında Uskok

31 Aralık 2018 yılında NK Dugopolje

19 Ekim 2020 yılında Uskok

26 Temmuz 2021 yılında NK Dugopolje

Roko Kurtovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roko Kurtovic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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