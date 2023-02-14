Roko Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roko Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roko Simic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roko Simic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roko Simic 10 Eylül 2003 tarihinde Milano şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roko Šimić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roko Simic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Roko Simic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roko Simic'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roko Simic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/simic_roko/

Roko Simic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roko Simic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roko Simic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roko Simic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2015 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U19

3 Ağu 2020 yılında NK Lokomotiva

17 Temmuz 2021 yılında RB Salzburg

18 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

30 Haziran 2022 yılında RB Salzburg

5 Ocak 2023 yılında FC Zürich

30 Haziran 2023 yılında RB Salzburg

Roko Simic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roko Simic şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roko Simic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Kustošija (2011-2015), Lokomotiva Zagreb (2015-2020)

Hırvatistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 7 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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