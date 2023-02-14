Roko Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roko Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roko Simic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roko Simic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Roko Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roko Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roko Simic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roko Simic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roko Simic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roko Simic 10 Eylül 2003 tarihinde Milano şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roko Šimić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roko Simic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Roko Simic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roko Simic'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roko Simic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/simic_roko/

Roko Simicboyu ve yaşı kaç

Roko Simic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roko Simic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roko Simic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roko Simic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2015 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U19

3 Ağu 2020 yılında NK Lokomotiva

17 Temmuz 2021 yılında RB Salzburg

18 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

30 Haziran 2022 yılında RB Salzburg

5 Ocak 2023 yılında FC Zürich

30 Haziran 2023 yılında RB Salzburg

Roko Simic kimdir

Roko Simic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roko Simic şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Kustošija (2011-2015), Lokomotiva Zagreb (2015-2020)

Roko Simic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 7 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roko Simic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Patrick Sutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Sutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Sutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Sutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albert Vallci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Vallci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albert Vallci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Vallci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Kempter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kempter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Kempter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kempter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?