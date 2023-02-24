Roland Biro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Biro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Biro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Biro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Biro 30 Mayıs 2003 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Biro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roland Biro'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roland Biro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Biro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Biro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Biro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kisvárda U17

1 Temmuz 2019 yılında Kisvárda II

1 Temmuz 2022 yılında Kisvárda

Roland Biro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Biro şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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