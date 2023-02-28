Roland Galcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Galcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Galcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Galcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Galcik 30 Temmuz 2001 tarihinde Námestovo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Roland Galčík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Galcik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roland Galcik'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roland Galcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Galcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Galcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Galcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Podbrezova

19 Ocak 2022 yılında MSK Zilina

20 Ocak 2022 yılında Podbrezova

30 Haziran 2022 yılında MSK Zilina

Roland Galcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Galcik şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Roland Galcik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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