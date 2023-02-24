Roland Hajdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Hajdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Hajdu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Hajdu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Hajdu 24 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Hajdú Roland Gábor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Hajdu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Roland Hajdu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roland Hajdu'nin Soroksár SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roland Hajdu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Hajdu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Hajdu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Hajdu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2019 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros II

30 Haziran 2021 yılında Ferencváros II

29 Temmuz 2021 yılında Soroksár

30 Ağustos 2021 yılında Ferencváros II

31 Ağustos 2021 yılında Dorog

30 Haziran 2022 yılında Ferencváros II

27 Temmuz 2022 yılında Soroksár

30 Haziran 2023 yılında Ferencváros II

Roland Hajdu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Hajdu şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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