Roland Kersak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Kersak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Kersak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Kersak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Kersak 31 Temmuz 1997 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Kersák Roland Attila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Kersak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roland Kersak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roland Kersak'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roland Kersak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Kersak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Kersak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Kersak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2011 yılında III. Ker. Jgd

23 Ağustos 2012 yılında Honvéd Alt.

6 Eylül 2012 yılında Ferencváros Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2014 yılında Ferencváros U19

17 Ağustos 2015 yılında Soroksár

16 Şubat 2016 yılında Ferencváros U19

17 Şubat 2016 yılında Ferencváros II

15 Ocak 2017 yılında STC Salgótarján

4 Ağustos 2017 yılında Soroksár

21 Şubat 2019 yılında Rákosmente

22 Temmuz 2019 yılında FC Dabas

21 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

Roland Kersak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Kersak şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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