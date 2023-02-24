Roland Lehoczky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Lehoczky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Lehoczky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Lehoczky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Lehoczky 19 Nisan 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Lehoczky Roland Patrik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Lehoczky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Roland Lehoczky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roland Lehoczky'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roland Lehoczky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Lehoczky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Lehoczky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Lehoczky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında MTK U19

1 Ocak 2020 yılında MTK Budapest II

14 Temmuz 2020 yılında Szentlőrinc SE

31 Aralık 2020 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2021 yılında FC Ajka

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2022 yılında MTK Budapest

15 Ocak 2023 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2023 yılında MTK Budapest

Roland Lehoczky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Lehoczky şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roland Lehoczky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Főnix-Gold FC (-2018)

Macaristan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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