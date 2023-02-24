Roland Mursits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Mursits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Mursits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Mursits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Mursits 14 Mart 1991 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Mursits Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Roland Mursits, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roland Mursits'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roland Mursits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Mursits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Mursits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Mursits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2010 yılında Haladás

30 Ocak 2015 yılında Békéscsaba

3 Şubat 2017 yılında Cegléd

30 Haziran 2017 yılında Békéscsaba

14 Temmuz 2017 yılında Cegléd

30 Haziran 2018 yılında Békéscsaba

1 Temmuz 2018 yılında Cegléd

15 Temmuz 2019 yılında Dorog

1 Temmuz 2022 yılında Haladás

Roland Mursits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Mursits şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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