Roland Niczuly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Niczuly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Niczuly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Niczuly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Niczuly 21 Eylül 1995 tarihinde Târgu Secuiesc şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Roland-Csaba Niczuly şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Niczuly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Roland Niczuly, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Roland Niczuly'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roland Niczuly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Niczuly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roland Niczuly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Niczuly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tarlungeni

30 Haziran 2015 yılında U Cluj II

28 Temmuz 2015 yılında U Cluj

1 Temmuz 2016 yılında Sepsi OSK

Roland Niczuly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Niczuly şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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