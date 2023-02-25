Roland Shkreli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Shkreli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Shkreli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Shkreli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Shkreli 11 Haziran 2003 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Shkreli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roland Shkreli'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roland Shkreli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Shkreli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Shkreli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Shkreli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2021 yılında FK Bylis

8 Temmuz 2022 yılında KF Oriku

30 Haziran 2023 yılında FK Bylis

Roland Shkreli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Shkreli şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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