Roland Szolnoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Szolnoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Szolnoki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Szolnoki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Szolnoki 21 Ocak 1992 tarihinde Mór şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Szolnoki Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport and Success Sportmarketing Kft. yapmaktadır. Roland Szolnoki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Roland Szolnoki'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roland Szolnoki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Szolnoki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Szolnoki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Szolnoki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2008 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2009 yılında Videoton U19

1 Ocak 2010 yılında Videoton II

1 Temmuz 2010 yılında Videoton FC

16 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC

Roland Szolnoki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Szolnoki şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Roland Szolnoki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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