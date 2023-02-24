Roland Vajda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Vajda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Vajda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Vajda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Vajda 13 Eylül 1998 tarihinde Kaposvár şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Vajda Roland Attila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Vajda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roland Vajda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Roland Vajda'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roland Vajda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Vajda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roland Vajda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Vajda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kaposvár U17

10 Temmuz 2013 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2015 yılında Honvéd U19

31 Ağustos 2016 yılında Kaposvár

2 Şubat 2018 yılında Szentlőrinc SE

14 Şubat 2019 yılında Nagykanizsa

5 Temmuz 2019 yılında Szentlőrinc SE

24 Şubat 2021 yılında Kozármisleny

Roland Vajda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Vajda şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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