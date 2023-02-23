Roland Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roland Varga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roland Varga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roland Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roland Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roland Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roland Varga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roland Varga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roland Varga 23 Ocak 1990 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roland Varga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Roland Varga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Roland Varga'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roland Varga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/varga_r

Roland Varga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roland Varga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roland Varga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roland Varga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında MTK U17

1 Temmuz 2006 yılında MTK U19

1 Temmuz 2008 yılında Brescia U19

1 Temmuz 2009 yılında Brescia

26 Şubat 2010 yılında Újpest FC

30 Haziran 2010 yılında Brescia

1 Temmuz 2010 yılında Foggia

30 Haziran 2011 yılında Brescia

6 Şubat 2012 yılında ETO FC Győr

3 Şubat 2015 yılında Ferencváros

18 Ocak 2021 yılında MTK Budapest

2 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

10 Mart 2022 yılında Termalica

16 Eylül 2022 yılında Sepsi OSK

Roland Varga kimdir

Roland Varga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roland Varga şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Goldball FC (-2003)

Roland Varga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roland Varga nereli

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