Rolandas Baravykas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolandas Baravykas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rolandas Baravykas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rolandas Baravykas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rolandas Baravykas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolandas Baravykas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rolandas Baravykas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolandas Baravykas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rolandas Baravykas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rolandas Baravykas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rolandas Baravykas 23 Ağustos 1995 tarihinde Siauliai şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rolandas Baravykas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rolandas Baravykas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rolandas Baravykas'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rolandas Baravykas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rbara23/

Rolandas Baravykas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rolandas Baravykas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Rolandas Baravykas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rolandas Baravykas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2013 yılında Atlantas

1 Ocak 2017 yılında Zalgiris

31 Ocak 2020 yılında Nea Salamis

22 Ocak 2021 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2021 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2022 yılında U Cluj

6 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2023 yılında FCV Farul

Rolandas Baravykas kimdir

Rolandas Baravykas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rolandas Baravykas şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Rolandas Baravykas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 23 numaralı formasıyla 8 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 2 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rolandas Baravykas nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Ovidiu Horsia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Horsia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ovidiu Horsia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Horsia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aapo Maenpaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aapo Maenpaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aapo Maenpaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aapo Maenpaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Haita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Haita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Haita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Haita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Najeeb Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Najeeb Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Najeeb Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Najeeb Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir