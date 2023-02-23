Rolandas Baravykas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolandas Baravykas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rolandas Baravykas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rolandas Baravykas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rolandas Baravykas 23 Ağustos 1995 tarihinde Siauliai şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rolandas Baravykas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rolandas Baravykas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rolandas Baravykas'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rolandas Baravykas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rbara23/

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Rolandas Baravykas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rolandas Baravykas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Rolandas Baravykas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rolandas Baravykas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2013 yılında Atlantas

1 Ocak 2017 yılında Zalgiris

31 Ocak 2020 yılında Nea Salamis

22 Ocak 2021 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2021 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2022 yılında U Cluj

6 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2023 yılında FCV Farul

Rolandas Baravykas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rolandas Baravykas şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Rolandas Baravykas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 23 numaralı formasıyla 8 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 2 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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