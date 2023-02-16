Rolando Aarons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Aarons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rolando Aarons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rolando Aarons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rolando Aarons 16 Kasım 1995 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Rolando James Aarons şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rolando Aarons Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colossal Sports Management yapmaktadır. Rolando Aarons, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huddersfield Town futbol takımında oynamaktadır. Huddersfield Town takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rolando Aarons'nin Huddersfield Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rolando Aarons Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RolandoAarons

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http://www.instagram.com/rizz_16/

Rolando Aarons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rolando Aarons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rolando Aarons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rolando Aarons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Newcastle U21

1 Temmuz 2015 yılında Newcastle

31 Ocak 2018 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2018 yılında Newcastle

7 Eylül 2018 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2018 yılında Newcastle

31 Ocak 2019 yılında Sheff Wed

31 Mayıs 2019 yılında Newcastle

2 Eylül 2019 yılında Wycombe Wand.

13 Ocak 2020 yılında Newcastle

31 Ocak 2020 yılında Motherwell FC

31 Mayıs 2020 yılında Newcastle

7 Ocak 2021 yılında Huddersfield

30 Ağu 2022 yılında Motherwell FC

2 Kasım 2022 yılında Huddersfield

Rolando Aarons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rolando Aarons şuan Huddersfield Town takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rolando Aarons Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bristol City (2009-2012), Newcastle United (2012-2014)

İngiltere U20 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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