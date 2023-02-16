Rolando Aarons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Aarons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rolando Aarons kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rolando Aarons ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rolando Aarons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Aarons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rolando Aarons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rolando Aarons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rolando Aarons 16 Kasım 1995 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Rolando James Aarons şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rolando Aarons Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colossal Sports Management yapmaktadır. Rolando Aarons, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huddersfield Town futbol takımında oynamaktadır. Huddersfield Town takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rolando Aarons'nin Huddersfield Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rolando Aarons Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RolandoAarons

http://www.instagram.com/rizz_16/

Rolando Aaronsboyu ve yaşı kaç

Rolando Aarons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rolando Aarons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rolando Aarons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rolando Aarons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Newcastle U21

1 Temmuz 2015 yılında Newcastle

31 Ocak 2018 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2018 yılında Newcastle

7 Eylül 2018 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2018 yılında Newcastle

31 Ocak 2019 yılında Sheff Wed

31 Mayıs 2019 yılında Newcastle

2 Eylül 2019 yılında Wycombe Wand.

13 Ocak 2020 yılında Newcastle

31 Ocak 2020 yılında Motherwell FC

31 Mayıs 2020 yılında Newcastle

7 Ocak 2021 yılında Huddersfield

30 Ağu 2022 yılında Motherwell FC

2 Kasım 2022 yılında Huddersfield

Rolando Aarons kimdir

Rolando Aarons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rolando Aarons şuan Huddersfield Town takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bristol City (2009-2012), Newcastle United (2012-2014)

Rolando Aarons Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U20 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rolando Aarons nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yattı mı? Nereden nasıl alınır?
10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yattı mı? Nereden nasıl alınır?
Diego Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cafercan Aksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cafercan Aksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cafercan Aksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cafercan Aksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
(4 Yıllık) Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları