Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rolando Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rolando Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rolando Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rolando Diaz 7 Mayıs 1999 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru,Küba uyrukludur.Gerçek adı da Rolando Javier Díaz Cáceres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rolando Diaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Rolando Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rolando Diaz'nin Cusco FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rolando Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rolandodiaz19/

Rolando Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rolando Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Rolando Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rolando Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında C. Vallejo II

24 Eylül 2020 yılında Unión Huaral

1 Ocak 2022 yılında Panserraikos

5 Temmuz 2022 yılında Cusco FC

Rolando Diaz kimdir

Rolando Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rolando Diaz şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Rolando Diaz nereli

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