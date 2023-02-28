Rolando Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rolando Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rolando Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rolando Ortiz 19 Ağustos 2002 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rolando Valentín Ortíz Correa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rolando Ortiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Rolando Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rolando Ortiz'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rolando Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rolando Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rolando Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rolando Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Olimpia U23

4 Eylül 2020 yılında Estudiantes II

28 Şubat 2021 yılında Olimpia U23

2 Ağustos 2022 yılında Resistencia SC

Rolando Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rolando Ortiz şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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