Rolando Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rolando Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rolando Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rolando Silva 15 Haziran 1995 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Rolando David Silva Cabello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rolando Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 10 Mayıs 2016 tarihinde katılmıştır. Rolando Silva'nin Orense SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rolando Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rolando Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rolando Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rolando Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2014 yılında Mun. Cañar U20

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

10 Mayıs 2016 yılında Orense

Rolando Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rolando Silva şuan Orense SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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