Rolands Zelmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolands Zelmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rolands Zelmanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rolands Zelmanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rolands Zelmanis 22 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rolands Zelmanis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Rolands Zelmanis'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rolands Zelmanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rolands Zelmanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rolands Zelmanis şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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