Rölativizm ne demek, TDK'ya göre Rölativizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rölativizm ne demek? Rölativizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rölativizm kelimesi. Peki rölativizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rölativizm nedir, rölativizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RÖLATİVİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rölativizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rölativizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rölativizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görecelik

