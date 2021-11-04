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Rölativizm ne demek, TDK'ya göre Rölativizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rölativizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rölativizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rölativizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rölativizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rölativizm ne demek, TDK'ya göre Rölativizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rölativizm ne demek? Rölativizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rölativizm kelimesi. Peki rölativizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rölativizm nedir, rölativizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

RÖLATİVİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rölativizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rölativizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rölativizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görecelik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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