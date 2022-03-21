Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi Tanımı;

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Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi Maaşları

Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.07

Meslek Adı :

Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Trafoların, hatların ve abonelerin arıza anında zarar görmemeleri için elektrik dağıtım şebekesindeki röleleri ayarlayan, bakım ve onarımlarını yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışmaya başlamadan önce güvenlik önlemlerini almak, gerekli kontrolleri yapmak,

b) Akım trafosu ile kumanda panosu kesici anahtar düğmeleri ve topraklama bağlantılarını yapmak,

c) Akım trafosunun topraklama hattı bağlantısını ve kesici bağlantılarını yapmak,

d) Kesici ile kesici anahtar panosu bağlantılarını yapmak,

e) Gerilim trafosu topraklaması ile kumanda panosu bağlantılarını yapmak,

f) Akü grubu ile röle cihazının bağlantılarını yapmak,

g) Büyük güçteki (2,5 MVA ve üstü) trafolarda koruyucu röle bağlantılarını yapmak,

h) Trafo içinde ve dışında oluşabilecek olumsuzluklara karşı koruma rölelerinin bağlantılarını yapmak,

i) Alçak gerilim panosu ve kumanda panosunun bağlantılarını yapmak,

j) Rölenin akım ayarlarını, arıza akım ayarlarını ve zaman ayarlarını elle veya bilgisayar ile yapmak,

k) Yerleşim yerlerinden uzak kök binalarında tekrar kapama rölesi montajını yapmak ve zaman ayarını yapmak,

l) Kumanda panosu arızalarını gidermek, arızalı olan parçaları yenisi ile değiştirmek,

m) Kesiciye ait yardımcı kontak, açma-kapama bobini ve benzerinin arızalarını tespit etmek, arızalı parçayı yenisi ile değiştirmek,

n) Kumanda panosundaki röle, yardımcı röle, redresör, sinyal kutusu, ölçü aletleri, bobin, kesici anahtar vb. arızalarını tespit etmek, arızalı olan parçayı yenisi ile değiştirmek,

o) Arızalı aküleri yenisi ile değiştirmek,

p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

r) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, uyulmasını sağlamak,

s) Görev alanı ile ilgili konularda amirinin verdiği diğer işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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