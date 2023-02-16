Rolf Feltscher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolf Feltscher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rolf Feltscher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rolf Feltscher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rolf Feltscher 6 Ekim 1990 tarihinde Bülach şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Venezuela,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Rolf Günther Feltscher Martínez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rolf Feltscher Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF Consulting GmbH yapmaktadır. Rolf Feltscher, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rolf Feltscher'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Rolf Feltscher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/rolffeltscher
Rolf Feltscher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rolf Feltscher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.
Rolf Feltscher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Rolf Feltscher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Temmuz 2007 yılında Grasshoppers
20 Ağu 2010 yılında Parma
1 Temmuz 2012 yılında Padova
24 Ocak 2013 yılında Parma
25 Ocak 2013 yılında Grosseto
30 Haziran 2013 yılında Parma
30 Ağu 2013 yılında Lausanne-Sport
21 Ağu 2014 yılında MSV Duisburg
11 Temmuz 2016 yılında Getafe
31 Ocak 2017 yılında Real Zaragoza
30 Haziran 2017 yılında Getafe
24 Ağu 2017 yılında Kulüpsüz
16 Kasım 2017 yılında Cardiff
1 Ocak 2018 yılında Los Angeles
1 Ocak 2021 yılında Würzb. Kickers
1 Temmuz 2021 yılında MSV Duisburg
Rolf Feltscher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rolf Feltscher şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Kloten, Grasshopper Club Zurich
Rolf Feltscher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Venezuela takımında 20 numaralı formasıyla 16 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.
İsviçre U21 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.
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