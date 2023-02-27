Rolfs Meilins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolfs Meilins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rolfs Meilins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rolfs Meilins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rolfs Meilins 18 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rolfs Meilins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rolfs Meilins'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rolfs Meilins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rolfs Meilins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Jelgava
Rolfs Meilins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rolfs Meilins şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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