Roma Aleksander Kolarov paylaşımı yaptı! Fenerbahçeliler heyecanlandı

İtalyanların sosyal medya hareketleri sarı kanaryada heyecan yarattı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, adı Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sırp futbolcunun forma imzaladığı bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Roma, videonun üstüne el sallama ve imza atma emojisi koydu.

Roma’nın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken Fenerbahçeli taraftarlar da videoyu yorum yağmuruna tuttu.

Aleksandar Kolarov kimdir

10 Kasım 1985'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Kolarov, başkent ekiplerinden Cukaricki'de profesyonel futbol kariyerine başladı.

Buradan, bir başka Belgrad ekibi olan OFK Beograd'a transfer olan Kolarov, burada gösterdiği iyi performansla Avrupa'ya açıldı ve 2007'de 800 bin euro'luk bonservis ücretiyle Lazio'nun yolunu tuttu.

22 yaşında gittiği Lazio'da dikkatleri üzerine çeken Kolarov, İtalyan devinde üç sezon geçirdi ve Ada macerasına çıkmak üzere 2010'da 16 milyon euro'luk bedelle Manchester City'ye transfer oldu.

7 yıldır Manchester City'de top koşturan Kolarov, her zaman vazgeçilmez olmasa da istikrarlı performansıyla daima kadroda yer buldu. Daha sonra Roma'da top koşturmaya başladı.