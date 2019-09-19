Roma Başakşehir maçı hangi kanalda | Roma Başakşehir maçı canlı izleme linki

İki takım Roma Başakşehir maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 1. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Roma Başakşehir maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Roma Başakşehir maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Roma Başakşehir maçı hangi kanalda

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti.

Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Roma Başakşehir maçı canlı izleme linki

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu, İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için Roma karşısında kadroda bulunamayacak.

MUHTEMEL 11

Mert Günok, Caiçara, Aziz Behich, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Edin Visca, Danijel Aleksic, Robinho, Enzo Crivelli