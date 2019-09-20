Roma Başakşehir maçı özet izle | Roma Başakşehir maç özeti

İki takım Roma Başakşehir karşı karşıya geldi. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 1. Maç Günü ise ekranlardaydı.

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Roma Başakşehir maçı özet izle

Roma Başakşehir maçı canlı yayını iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Avrupa kanallarında 21. kez sahaya çıkacak olan Başakşehir bu akşam Roma ile karşılaşacak. Daha önceki 20 karşılaşmanın 3’ü galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi ile sonuçlandı.

Roma Başakşehir maç özeti

Başakşehir 21. Avrupa karşılaşmasına bu akşam Roma karşısında çıkacak. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları ve futbolseverler karşılaşmanın saatini ve yayıncı kuruluşu araştırıyor. Bu bağlamda oyuncuların cevabını araştırdığı sorular arasında ilke sırada ise “Roma Başakşehir maçı saat kaçta?” ve “Roma Başakşehir maçı hangi kanalda sorularının cevabı yer alıyor. İşte Roma Başakşehir maçının detayları…

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'da Roma ile karşı karşıya gelecek. Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.