Roma döneminden kaldığı bilinen El-Murak Sarayı, Yahudilerin ihlal girişimlerine maruz kalmıştır.

Filistin bölgesinde yer alan El-Murak Sarayı İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin ihlal ve baskınlarına maruz kalıyor.

Yaklaşık 2 bin yıl önce, Batı Şeria'nın güneyinde 1600 metrekarelik bir alan üzerinde en lüks saraylarından birini inşa eden Romalıların, sarayın yakınına ölülerini gömmek için kayaları oydukları bir de mezarlık yaptıkları bilinmektedir.

Tarihi bir yapı olma özelliğine sahip El-Murak Sarayı'ndan tarihi eser niteliği taşıyan taşlara Yahudi yerleşimciler tarafından el konulmakta ve bölgede dini ayinler gerçekleştirilmektedir.

El Halil Üniversitesi Tarih Bölümü hocalarından Şevket Hicce, yaptığı açıklamalarda, "1969-1981 yıllarında bölgede yapılan arkeolojik kazıların El-Murak Sarayı ve ait olduğu döneme ait bilgileri" ortaya koyduğunu söyledi.

"Alanda bulunan tüm eserler ve tasarımlar ile sarayın Romalılara ait olduğunu ve erken Roma döneminde (MÖ 63-MS 135) kullanıldığını" belirten Hicce, araştırmalara göre mekanda en son MS 68 yılında yaşandığını kaydetti.

BÖLGEDE YAHUDİLERE YÖNELİK ESERLERİN BULUNDUĞU İDDİASI...

Sarayın kalıntılarının bulunduğu alanda, su kanalları, kuyular, bodrumlar, sığınaklar, atlar için ahırlar, misafirhane ve yaşam alanlarına ait izler olduğunu aktaran Hicce, "Sarayın yakınında kayaların içine oyulmuş güzel bir mezar bulunuyor. Mezarın bölgede yaşamış aristokrat bir aileye ait olduğu düşünülüyor." dedi.

Mezardaki süslemelerin de Romalılara ait olduğunu ve semavi dinlere ilişkin herhangi bir sembolün yer almadığını kaydeden Hicce, İsrail'in, "bölgede Yahudilere ait eserler bulunduğu" iddialarının asılsız olduğunu, bölgeyi ziyaret için gerçeklerin değiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

BÖLGE ÇEVRE GÜÇLER TARAFINDAN TAHRİP EİDLİYOR...

Muhaysin ayrıca 12 binden fazla sit alanının sadece 7 bininin belgelendiğini, diğerlerinin ise İsrail güçleri tarafından tahrip edildiğini belirtti.

Filistin ve İsrail arasında imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" gereği Batı Şeria; A,B ve C bölgelerine ayrılmıştır. Bölgeler idari ve güvenlik konuları açısından iki taraf arasında paylaştırılmıştır.

Bu alanların İsrail'in kontrolündeki "C bölgesinde" bulunduğunu kaydeden Muhaysin, Filistin yönetimine bağlı kurumların bu alanları korumada karşılaştığı engellere işaret etti.

El-Murak Sarayı'nın bulunduğu sit alanının ise "B bölgesinde" yer aldığına dikkati çeken Muhaysin, buna rağmen alanın, İsraillilerin baskınlarından kurtulamadığını belirtti.