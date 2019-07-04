Eskişehir Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şahsın evinde Roma dönemine ait mermer ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan bir ihbar üzerine Odunpazarı ilçesi Kireç Mahallesinde ikamet eden bir şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Ekipler, yapılan aramada, 1 Adet Roma dönemine ait kabartma süslemeli, üzerinde yazı bulunan yaklaşık 1 metre boyunda 60 santimetre genişliğinde mermer ile 1 adet kabartma süslemeli 1 metre uzunluğunda 60 santimetre genişliğinde tarihi eser ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, bir şüpheli de yakalandı.

Kaynak: İHA