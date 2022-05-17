UEFA'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü turnuvası olan ve bu sezon ilk kez oynanan Konferans Ligi'nde heyecan final müsabakası ile son bulacak. Büyük heyecana sahne olan zevkli maçların oynandığı turnuvada Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun başında olduğu İtalyan ekibi Roma ile milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda temsilcisi Feyenoord birbirlerine rakip olacak. Peki Roma - Feyenoord UEFA Konferans Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ROMA - FEYENOORD UEFA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde Roma ile Feyenoord takımları arasında oynanacak olan final maçı 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü oynanacak. Arnavutluk'un Tiran şehrinde bulunan Air Albania Stadyumu'ndaki final maçı TSİ ile 22.00'da başlayacak.

Maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem István Kovács yönetecek. Kovács'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

Zorlu final maçının Exxen'den yayınlanması beklenirken ve TV8.5'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

MUHTEMEL İLK 11

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til, Aursnes, Orkun Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra