Roma - Juventus maç özeti | Roma - Juventus Merih Demiral damgası!

İki takım Roma - Juventus karşı karşıya geldi. İTALYA: Serie A - 19. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Roma - Juventus maç sonucu ve Roma - Juventus maç özeti detayları...

Serie A'nın 19. haftasında Juventus, deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup etti ve Inter'in 2 puan önünde liderliğe yükseldi. Gol perdesini açan Merih Demiral 18'de sakatlanıp oyundan çıkarken, Cengiz Ünder 36'da sakatlanan Zaniolo'nun yerine girdi. Mert Çetin ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Roma - Juventus maç özeti

Serie A'nın 19. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, Cengiz Ünder ve Mert Çetinli Roma'yı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelen 2-1 galip ayrılan Juventus, 48 puana ulaştı ve Inter'den liderlik koltuğunu devraldı.

Roma ise 35 puanla 4. sırada kaldı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Merih Demiral ve 10. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. Roma'nın tek saıyısı ise 68'de penaltıdan Diego Perotti'den geldi.

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Merih Demiral oyuna devam edemedi

Son haftalarda gösterdiği performansla formayı kapan milli futbolcumuz Merih Demiral, Siyah Beyazlı formayla resmi maçlardaki ilk golünü Roma ağlarına bırakırken 19. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı.

Aleksandar Kolarov ile kafa topuna çıkan Merih Demiral, yere dengesiz düşünce ayak bileğinden sakatlandı ve yerini Matthijs de Ligt'a bıraktı.

Zaniolo sezonu kapattı

Roma'da ise 31. dakikada sakatlık geçiren Zaniolo, 2 dakikalık tedavinin ardından henüz yerinden kalkamadı. Gözyaşlarını tutamayan ve sedye ile kenara gelen Zaniolo'nun çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Zaniolo'nun yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder, takımının kazandığı penaltıda aktif rol oynadı. Mert Çetin ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve 60 bin 513 futbolseverin izlediği müsabakayı hakem Marco Guida yönetti.

Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başlarken henüz 3. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte müsait durumdaki Merih Demiral, son dokunuşu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Bu, aynı zamanda milli futbolcu Demiral’ın Juventus formasıyla attığı ilk gol oldu.

Maçın 9. dakikasında Romalı Jordan Veretout’un Paulo Dybala’yı ceza sahası içinde düşürmesine hakem Guida penaltı kararı verdi. Cristiano Ronaldo, 10. dakikada penaltı atışını gole çevirerek farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

16. dakikada Juventus atağında, yükseldiği hava topu sırasında yere kötü şekilde düşen Merih Demiral, sakatlık geçirdi. Maça devam etmek isteyen Demiral’ı Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri oyundan alarak Matthijs De Ligt’i oyuna soktu.

Roma’da sakatlanan Nicolo Zaniolo’nun yerine 35. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder, oyuna dahil oldu.

İlk yarıda başka gol olmayınca Juventus, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısına Roma daha atak başladı.

65. dakikada Cengiz Ünder’in kafa vuruşunda topu kale çizgisinden çıkaran Alex Sandro’nun elle müdahale ettiği VAR kararıyla tespit edildi ve hakem Guida, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Diego Perotti, 67. dakikada farkı 1’e indirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Juventus, Roma’yı 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 48’e yükselten siyah-beyazlı takım, dün puan kaybeden Inter’den liderlik koltuğunu devraldı. Juventus, Roma’yı yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Roma ise ligde sahasında oynadığı son iki maçtan da yenilgiyle ayrıldı ve bu sezonki 4. yenilgisini alarak 35 puanla 5. sırada yer buldu.

Diğer yandan, Roma kadrosundaki bir diğer milli futbolcu Mert Çetin, yedek kulübesinde olmasına rağmen bu maçta görev almadı.

Bu arada, karşılaşmayı Fransa’nın Lille takımında forma giyen ancak sakatlığı sebebiyle Roma’da tedavi gören milli oyuncu Yusuf Yazıcı da tribünden takip etti.