İki takım Roma - Lazio karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 21. Maç Günü

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

İtalya Serie A'da Derby Capitolino yani Roma derbisinde Roma ile Lazio kozlarını paylaşacak. Sahasında oynadığı son iki maçı kaybeden Roma geçen hafta Genoa deplasmanında kazanarak moral bulmuştu. Lazio ise oldukça formda...

Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da gözler bugün Roma'da derbi maçta olacak. Roma derbisinde Roma ile Lazio 3 puan mücadelesi verecek. Puan olarak rakibinin oldukça gerisinde kalan Roma rasibini taraftarı önünde mağlup ederek puan farkını azaltmak istiyor. Lazio ise derbi maçta rakibiyle puan farkını açmak istiyor.

Olimpico'da saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak.

ROMA MAÇINDA LAZIO FAVORİ ÇIKIYOR!

Roma - Lazio muhtemel 11'ler...

Roma: Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Veretout, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Dzeko

Lazio: Strakosha, Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Alberto, Lulic, Correa, Immobile

Roma'da Zaniola, Zappacosta, Pastore, Santon, Diawara, Mkhitaryan ve Perotti sakat. Konuk ekipte ise Lukaku, Marusic ve Cataldi oynmayacak.