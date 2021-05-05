Roma - Manchester United maç özeti izle 3-2 | Roma, United'ı yıktı ama yetmedi

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Roma ile Manchester United karşılaştı. 6-2'nin rövanşında Roma maçı 3-2 kazanmasına karşın turnuvaya yarı finalde veda etti.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Edin Dzeko, 60'ta Cristante ve 83. dakikada ise Zalewski kaydetti. M. United'ın golleri ise 39. ve 68. dakikalarda Edinson Cavani'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma turnuvaya yarı finalde havlu atarken, Manchester United ise finale yükseldi.

MANCHESTER UNITED'IN RAKİBİ VILLARREAL OLDU

UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde ise Manchester United ile Villarreal karşı karşıya gelecek. 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak dev finali 9 bin 500 seyirci izleyecek.

ROMA - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ İZLE 3-2

Roma ile Manchester United arasında oynanan müsabakanın özetini Bein Sports'tan izleyebilirsiniz.

Maçın özetini izlemek için tıklayınız.