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  3. Roma - Manchester United maçı ne zaman yayınlanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? (Muhtemel ilk 11)

Roma - Manchester United maçı ne zaman yayınlanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? (Muhtemel ilk 11)

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Roma, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de Roma - Manchester United maçı ne zaman yayınlanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Roma - Manchester United maçı muhtemel ilk 11 haberimizde...

Roma - Manchester United maçı ne zaman yayınlanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? (Muhtemel ilk 11)

Avrupa'nın iki numaralı kupası Avrupa Liginde yarı final heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Manchester United ilk maçta 6-2 yendiği Roma'ya konuk olacak. Heyecanlı dakikalara sahne olması beklenen mücadele hakkında bilgi olmak isteyen futbol tutkunları Roma - Manchester United maçı ne zaman yayınlanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

ROMA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN YAYINLANACAK, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma ile Manchester United arasında oynanacak olan zorlu müsabaka 6 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Roma Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan zorlu müsabaka Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber, Bein Sports 2'den yayınlanacak.

Zorlu maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek. Brych'în yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. 

Maçın dördüncü hakemi Felix Zwayer olacak, VAR'da Marco Fritz, AVAR'da ise Sascha Stegemann görev yapacak.

ROMA - MANCHESTER UNİTED MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Roma ile Manchester United arasında oynanacak olan mücadele Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

ROMA - MANCHESTER UNİTED MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Roma: Mirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Džeko

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Matić, Fred; James, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood

Tayfun Altuntaş
Editör
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